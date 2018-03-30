Более 140 тыс человек примут участие в профнавигационных проектах в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 140 тысяч человек примут участие в мероприятиях, посвященных профессиональной навигации, в столице, сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В 12 детских технопарках по 20 направлениям обучат свыше 35 тысяч московских школьников, рассказала она.

Кроме того, пройдет акция департамента науки, промышленной политики и предпринимательства "День без турникетов". Все желающие смогут посмотреть на работу ведущих предприятий столицы изнутри. На бесплатные экскурсии смогут записаться 50 тысяч человек.

Более пяти тысяч школьников поучаствуют в более чем 250 экскурсионных программах на 100 предприятиях и во взрослых и детских технопарках по программе "Технонавигатор: Заводы – детям".

Еще более 30 тысяч человек занимаются в центрах молодежного инновационного творчества. Они позволяют молодежи получить доступ к современному оборудованию цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей.

Внедряются новые стандарты и повышается качество профессиональной подготовки. В четвертом квартале 2018 года в Москве пройдет Второй межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills.

"В 2017 году Москва впервые провела чемпионат WorldSkills среди студентов вузов по высокотехнологичным и сервисным компетенциям. Московские студенты завоевали 30 медалей: 15 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых", – добавила Наталья Сергунина. Она отметила успехи молодых москвичей в электронике, мобильной робототехнике, лазерных технологиях и других областях.



Школьники также могут пройти тестирование "Профессии будущей Москвы". В проекте участвуют 80 ведущих московских компаний, среди них ABBYY, Kaspersky Lab, "Делимобиль" и другие. Информация о передовых технологиях и перспективных профессиях публикуется на сайте Tomorrow.Moscow. Там же можно пройти профнавигационное тестирование, найти профессию мечты и получить рекомендации по развитию личных компетенций, узнать о тематических городских мероприятиях.

Новый проект для школьников под названием "Предпринимательские субботы" будет запущен в 2018 году. Там будут проходить тренинги и мастер-классы успешных бизнесменов. Мероприятия направлены на развитие компетенций будущего у школьников в сфере самозанятости, предпринимательства и бизнеса. Дети узнают о реализации стартапов, продвижении авторских продуктов и франшиз. Общая аудитория "Профессий будущей Москвы" и "Предпринимательских суббот" превысит 10 тысяч человек.

Профориентацией школьников 1–6 классов займутся в рамках другого нового проекта: "Учебный день в Мастерславле". В нем примут участие более 10 тысяч учеников до конца 2018 года.

"Для ребят планируется организовать профтестирование, по результатам которого им будут даны рекомендации по изучению того или иного направления, представленного в "Мастерславле", – отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что городской центр занятости молодежи в столице помог найти работу 8,7 тысячи человек с момента открытия в 2016 году. Учреждение работает с молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет.