20 августа, 10:15
Электронное портфолио директора школы представят на форуме "Город образования" на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва".
Форум пройдет с 30 августа по 2 сентября. Также посетителям расскажут, как на практике проходит аттестация на соответствие должности директора школы, подведомственной департаменту образования.
Отмечается, что аттестация директоров школ проводится в два этапа. Первый – квалификационные испытания в форме тестирования с использованием автоматизированной системы. Второй – публичное собеседование, транслируемое в интернете.
Электронное портфолио будет использоваться как информационный источник для оценочных процедур. Там заданы оптимальные для той или иной школы показатели, например, по эффективности оплаты труда, обеспечению безопасности или вкладу в показатели столичного образования. Эти факторы являются главными ориентирами в работе директора.
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