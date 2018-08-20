Электронное портфолио директора школы представят на форуме "Город образования" на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва".

Форум пройдет с 30 августа по 2 сентября. Также посетителям расскажут, как на практике проходит аттестация на соответствие должности директора школы, подведомственной департаменту образования.

Отмечается, что аттестация директоров школ проводится в два этапа. Первый – квалификационные испытания в форме тестирования с использованием автоматизированной системы. Второй – публичное собеседование, транслируемое в интернете.

Электронное портфолио будет использоваться как информационный источник для оценочных процедур. Там заданы оптимальные для той или иной школы показатели, например, по эффективности оплаты труда, обеспечению безопасности или вкладу в показатели столичного образования. Эти факторы являются главными ориентирами в работе директора.