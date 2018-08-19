Столичные школы предоставляют равные возможности всем ученикам – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школы предоставляют равные возможности всем ученикам. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы постарались дать всем школам равные финансовые возможности, соответственно, равные возможности для детей. За несколько лет это привело к поразительным результатам", – сказал мэр.

Он также отметил, что в последние годы почти в два раза улучшились результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), стало значительно больше победителей олимпиад. Больше половины первых мест последней всероссийской олимпиады завоевали москвичи, а на международных олимпиадах россияне завоевали 14 золотых медалей, при этом девять – москвичи, подчеркнул Собянин.

Новый учебный год начнется в Москве 3 сентября. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, такое решение принято в связи с тем, что первое число выпадает в 2018 году на субботу, которая несколько лет является не учебной.

День знаний дети вместе с родителями могут провести на ВДНХ. Там пройдет международный форум – "Город образования". Посетителя представят лучшие практики в сфере образования, желающие могут пообщаться с ведущими экспертами.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подготовку московских школ и прилегающих к ним территорий к новому учебному году планируют завершить к 25 августа. К началу занятий столичные власти в этом году готовят более 600 объектов.