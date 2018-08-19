Столичные школы предоставляют равные возможности всем ученикам – Собянин

19 августа, 09:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные школы предоставляют равные возможности всем ученикам. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Мы постарались дать всем школам равные финансовые возможности, соответственно, равные возможности для детей. За несколько лет это привело к поразительным результатам", – сказал мэр.
Он также отметил, что в последние годы почти в два раза улучшились результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), стало значительно больше победителей олимпиад. Больше половины первых мест последней всероссийской олимпиады завоевали москвичи, а на международных олимпиадах россияне завоевали 14 золотых медалей, при этом девять – москвичи, подчеркнул Собянин.
Новый учебный год начнется в Москве 3 сентября. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, такое решение принято в связи с тем, что первое число выпадает в 2018 году на субботу, которая несколько лет является не учебной.
День знаний дети вместе с родителями могут провести на ВДНХ. Там пройдет международный форум – "Город образования". Посетителя представят лучшие практики в сфере образования, желающие могут пообщаться с ведущими экспертами.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подготовку московских школ и прилегающих к ним территорий к новому учебному году планируют завершить к 25 августа. К началу занятий столичные власти в этом году готовят более 600 объектов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: