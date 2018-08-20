Фестиваль "Круг света" в столице пройдет на семи площадках

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко

Фестиваль "Круг света" в сентябре пройдет на семи столичных площадках. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Световые шоу будут транслировать с 21 по 25 сентября с 19:30 до 23:00. Впервые в этом году светопроекции покажут в музее-заповеднике "Коломенское" и в парке Победы на Поклонной горе. Представления также можно будет посмотреть в "Царицыне", на Театральной площади, на фасадах зданий Большого и Малого театров и фасаде Российского академического молодежного театра, а также на Гребном канале.

В "Коломенском" шоу будут транслировать на фасадах входных групп, дворцового павильона и церкви Вознесения, а в "Царицыне" – на фасаде Большого Царицынского дворца.

В Музее Победы покажут световой фильм о великих советских военных инженерах: Александре Яковлеве, Семене Лавочкине, Павле Сухом, Сергее Шукалове и Михаиле Кошкине. Вторая часть светового шоу на стенах музея будет посвящена природе современной России.

На Театральной площади световые фильмы покажут на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТа. Все три здания станут гигантским панорамным экраном, изогнутым на 270 градусов. Там можно будет посмотреть новеллу, посвященную легендарному гладиатору Спартаку.

В прошлом году световые эффекты показывали на Останкинской башне, подсветили также фасады Большого и Малого театров, а в парке "Царицыно" продемонстрировали аудиовизуальный спектакль. Праздник завершился пиротехническим шоу в Строгинской пойме.