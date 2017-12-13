Фестиваль "Круг света" стал лучшим мероприятием под открытым небом в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Премию Москвы в области туризма "Путеводная звезда" вручили фестивалю "Круг света". Он победил в номинации "Лучшее мероприятие под открытым небом" по решению участников проекта "Активный гражданин". Церемония награждения состоялась 12 декабря в гостинице "Метрополь".

В голосовании участвовало около 178 тысяч горожан, из них 27,61 процента поддержали "Круг света". На втором месте расположились фестивали "Путешествие в Рождество" и "Рождественский свет", которые получили 17,64 процента голосов. Третью строчку занял фестиваль фейерверков "Ростех", за который отдали голоса 9,53 процента участников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Премией "Путеводная звезда" награждают лучшие туристические проекты с 1999 года. Вручают ее в 12 номинациях. На решение влияют более двух тысяч критериев. Учреждена премия комитетом по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Фестиваль "Круг света" проходил в городе с 23 по 27 сентября. В этом году в рамках мероприятия световые эффекты показывали на Останкинской башне, подсветили также фасады Большого и Малого театров, а в парке "Царицыно" продемонстрировали аудиовизуальный спектакль. Праздник завершился пиротехническим шоу в Строгинской пойме.