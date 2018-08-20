Онкоскрининг в рамках городской акции в столице прошли 53 тысячи человек

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Онкоскрининг в рамках акции "Я выбираю здоровое будущее!" в столице прошли 53 тысячи человек. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в поликлиниках обследовались 43 тысяч женщин и более 10 тысяч мужчин. 14 тысяч горожан уже получили результаты исследований.
Пройти бесплатное обследование на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников и признаков рака предстательной железы жители столицы могут в городских поликлиниках по субботам с 8:00. Процедура занимает примерно полчаса.
При выявлении отклонения от нормы пациентам предлагается пройти дополнительные комплексные обследования. В случае выявления заболевания их сразу же направляют на лечение.
Мужчин при выявлении повышенного уровня ПСА (простатического специфического антигена) отравляют на комплексное обследование, в том числе консультацию к урологу. Хрипун добавил, что у пяти мужчин обнаружили рак предстательной железы.
У 76 женщин выявили предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2). Сейчас они проходят комплексные обследования в клинике женского здоровья Московского клинического научного центра имени Логинова.
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