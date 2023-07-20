Комиссия Совфеда приступила к обсуждению нулевой НДС для печатных СМИ на пять лет

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение нулевого НДС для печатных СМИ на пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Алексея Пушкова.

Кроме того, он упомянул возможность введения моратория на рост цен на доставку печатных СМИ.

"Речь идет об установлении сроком на пять лет нулевого НДС для печатных СМИ, установление нулевой ставки налога на имущество для печатных СМИ и типографий печатающих, введение моратория на рост цен на доставку печатных СМИ и мораторий на рост цен на подписку, иначе у нас подписка может вообще погибнуть", – заявил сенатор.

Ранее исследование компании Mediascope показало, что печатная версия издания "Аргументы и факты" стала лидером в РФ по аудитории. Ее номер еженедельно держат в руках почти 6,5 миллиона человек. При этом, согласно исследованию, прирост на 260 тысяч человек к прошлой волне стал самым высоким среди всех общественно-политических еженедельных изданий.



"Актуальный репортаж": количество печатных изданий в РФ сократилось на 10% в 2022 году