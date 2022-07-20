В Москве за последние сутки госпитализировали 159 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 159 человек с коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Общее количество выявленных случае коронавируса в Москве составило 1 670. Побороть болезнь за прошедшие 24 часа удалось 989 столичным пациентам.

За сутки в городе от коронавируса умерли 8 человек.

Днем ранее в Москве выявили 790 случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 167 жителям столицы. При этом выздоровели 994 человека, а умерли 11.

Росздравнадзор призвал население вакцинироваться от COVID-19 из-за активного роста заболеваемости в стране. Опасность также представляет ранее выявленный подвид штамма "Омикрон" – "Кентавр", который обнаружили у 5 пациентов.