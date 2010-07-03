Водителей призвали парковаться вдали от деревьев из-за непогоды

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водителей призвали не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов из-за неблагоприятной погоды, которая ожидается в субботу, 20 июля.
"По прогнозам синоптиков, 20 июля в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций!", – говорится в сообщении "Московского паркинга" в Twitter.
Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы 23 июля, сообщил заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
В понедельник, 22 июля, за счет солнца потеплеет до 24–26 градусов. Во вторник и среду из-за циклона будет больше влажности, но температура будет держаться в пределах 22–25 градусов.
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, пообещала, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днем, хотя в пятницу, 19 июля, все еще не исключено развитие грозовой деятельности.
Метеорологи считают дождливый июль нормой для Москвы. Они подчеркивают, что в столичном регионе второй месяц лета по климату считается самым обильным на осадки. В среднем за июль выпадает 85–95 миллиметров осадков.
И хотя нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%. По расчетам специалистов, период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. В этом случае количество выпавших осадков в среднем достигнет нормы.
Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.
В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17...+20 градусов. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.
В Москве дожди продлятся до воскресенья
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