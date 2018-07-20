ФСБ предлагает внести медведей в список стратегически важных ресурсов

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В Федеральной службе безопасности разработали проект, которым предлагается внести гималайских и бурых медведей в список стратегически важных ресурсов. Проект разработали из-за сокращения численности этих медведей. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Данные меры правовой защиты медведей, как отмечается в пояснительной записке к документу, требуются из-за их высокой востребованности на незаконных иностранных рынках.
Ранее сообщалось, что число бурых медведей в России снизилось с 225 тысяч особей в 2015 году до 143 тысяч в 2017 году. Такие цифры приводил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры РФ Георгий Авагумян. По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке по-прежнему ведется незаконная охота на бурых медведей.
Кроме того, в феврале к охотнадзору в Приморье подбросили детеныша гималайского медведя. Медвежонка отвезли в Центр "Тигр" на реабилитацию.
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