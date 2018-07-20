Еще около 15% июльской нормы осадков может выпасть в столице 20 июля

Фото: Игорь Иванко/портал Москва 24
Центр погоды "Фобос" сообщил, что 20 июля в Москве ожидается потепление до 27 градусов, но при этом пройдут дожди, которые могут принести еще до 12 миллиметров осадков. Об этом передает Агентство "Москва".
"За 20 июля в столице может выпасть еще от 10 до 12 миллиметров осадков", – уточнили синоптики.
За минувшие сутки в столице выпало более 20 процентов месячной нормы осадков.
По прогнозам синоптиков, 20 июля Москве и Подмосковье днем будет облачно. Местами пройдут кратковременные ливни с грозами. Максимальная температура воздуха в столице составит 25-27 градусов, по области 23-28 градусов.
Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
Несмотря на то, что в пятницу погода в Москве будет дождливой, температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла. Синоптики назвали такую контрастную погоду обострением "Балтийского синдрома".
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