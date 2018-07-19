В четверг в столице выпало более 20% месячной нормы осадков

Фото: Портал Москва 24/Никита Симонов
В четверг, 19 июля, в столице выпало более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя центра погоды "Фобос".
По данным метеорологов, на базовой московской метеостанции ВДНХ по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 миллиметров осадков. При этом общая норма осадков для июля составляет 85 миллиметров.
В ближайшее время жителей столицы ждет настоящее лето , несмотря на сильные дожди. В течение нескольких дней погода в Москве будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами.
Синоптики уже назвали теплую и очень сырую погоду в Москве "Балтийским синдромом". Между тем в городе продолжает действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра, который сохранится в ночь на 20 июля.
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