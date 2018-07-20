В пятницу москвичей ждет жаркая и сырая погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В пятницу погода в столице будет дождливой, воздух прогреется до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Местами дожди будут сильными, также возможны грозы. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.
В ночь на субботу дождливая погода сохранится. В вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 18–20 градусов выше ноля.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в течение нескольких дней погода в столице будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами.
Синоптики уже назвали теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".
При обнаружении скопления воды во дворе можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, а также в департамент ЖКХ через единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.
"Утро": дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве
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