В пятницу москвичей ждет жаркая и сырая погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В пятницу погода в столице будет дождливой, воздух прогреется до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Местами дожди будут сильными, также возможны грозы. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

В ночь на субботу дождливая погода сохранится. В вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 18–20 градусов выше ноля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в течение нескольких дней погода в столице будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами.

Синоптики уже назвали теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".

+7 (495) 657-87-03. При подтоплениях можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Мосводостока и вызвать бригаду по телефону: При обнаружении скопления воды во дворе можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, а также в департамент ЖКХ через единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.

