За сутки в столице выпало больше трети месячной нормы осадков

Фото: Портал Москва 24/Никита Симонов

За прошедшие сутки в столице выпало больше трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя центра погоды "Фобос".

По данным на 6 утра, количество осадков на базовой московской метеостанции ВДНХ составило 32 миллиметра осадков. При этом общая норма для июля – 85 миллиметров.

В пятницу в городе сохранится дождливая погода. В некоторых районах дожди будут сильными. Днем столбики термометров поднимутся от отметки 28 градусов. В течение дня возможны грозы и сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода продержится в столице в течение нескольких дней. Ранее синоптики назвали теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".