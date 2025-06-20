Росмолодежь не поддержала идею повышения возраста молодежи до 40 лет

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Глава Росмолодежи Григорий Гуров не поддержал инициативу о повышении возраста молодежи до 40 лет. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

По словам Гурова, ведомство считает, что достаточным максимальным возрастом для молодежи является 35 лет. В этом возрасте, как указал глава Росмолодежи, человек взрослеет, заводит семью и понимает, кем хочет быть.

"Многие меры, которыми мы занимаемся, – это вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, кем он хочет быть, что он хочет делать. Если мы будем до 40 лет вести, то это уже некорректно", – объяснил Гуров.

Повысить возраст молодежи до 40 лет ранее предложила глава АНО "Семья и Родина" Наталья Локтева. Поддержал эту инициативу академик РАН Геннадий Онищенко, отметив, что средняя продолжительность жизни растет, меняется и возрастная структура. Однако он уточнил, что при повышении возраста молодежи не должно быть какого-либо административного давления.

