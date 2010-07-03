Развод караулов в Кремле перенесли на 23 июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка перенесли с 22 на 23 июня из-за Дня памяти и скорби, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

В сообщении центра отмечается, что церемония состоится в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.

День памяти и скорби – памятная дата, которая отмечается ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны.

1 июня в разводе караулов в Кремле впервые приняли участие школьницы на маленьких пони. Самым младшим участницам было 8 лет. Акцию приурочили ко Дню защиты детей.