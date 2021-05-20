Эксперт назвал профессии будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков рассказал, какие профессии окажутся наиболее востребованными в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вот несколько профессий будущего: диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас", – рассказал Пирожков.

Он также отнес к перечню профессий будущего архитектора генома, дизайнера имплантатов, молекулярного диетолога, консультанта по здоровой старости и дизайнера виртуальных миров.

Ученый также подчеркнул, что на данный момент в России нет учебных заведений, которые помогали бы студентам приобретать и осваивать все указанные профессии.

"Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома", – сказал он.

Ранее в РФ предложили создать реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей. Из-за развития технологий и инноваций у большого числа лиц есть вероятность потерять рабочие места к 2022 году.

Несмотря на то что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, под угрозой исчезновения находятся и те, что требуют высшего профессионального образования.