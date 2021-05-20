Семенович призналась, почему ушла из "Блестящих"

Фото: ТАСС/Антон Тушин
Анна Семенович рассказала, почему ушла из группы "Блестящие", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Певица рассказала, как ей удается быть всегда настолько позитивной. По ее словам, раньше она работала без перерыва и в какой-то момент просто потеряла радость и удовольствие от жизни. Из-за этого у нее начались панические атаки, бессонница и вечно плохое настроение.
В описываемый период певица выступала в составе "Блестящих" и каталась на Первом канале в программе "Звезды на льду". У нее было мало времени на сон и отдых.
"Тогда я поняла, что надо что-то менять. И я сказала себе стоп. Я рискнула и ушла из "Блестящих", я не знала, как дальше сложится моя жизнь. Но я четко понимала, что оставлять все, как оно есть сейчас, просто невозможно. Меня это разрушает", – сказала Семенович
Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года. Среди певиц в народном рейтинге на первом месте оказалась Полина Гагарина. За нее свои голоса отдали 12%. Также в топ-3 попали Алла Пугачева и Валерия. Они набрали по 7% голосов.
Среди мужчин на российской эстраде на первом месте оказался Филипп Киркоров, набравший 9% голосов. Также в тройку певцов вошли Николай Басков и Сергей Лазарев. За них проголосовали 8% и 6% россиян соответственно.
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