Семенович призналась, почему ушла из "Блестящих"

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Анна Семенович рассказала, почему ушла из группы "Блестящие", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Певица рассказала, как ей удается быть всегда настолько позитивной. По ее словам, раньше она работала без перерыва и в какой-то момент просто потеряла радость и удовольствие от жизни. Из-за этого у нее начались панические атаки, бессонница и вечно плохое настроение.

В описываемый период певица выступала в составе "Блестящих" и каталась на Первом канале в программе "Звезды на льду". У нее было мало времени на сон и отдых.

"Тогда я поняла, что надо что-то менять. И я сказала себе стоп. Я рискнула и ушла из "Блестящих", я не знала, как дальше сложится моя жизнь. Но я четко понимала, что оставлять все, как оно есть сейчас, просто невозможно. Меня это разрушает", – сказала Семенович

Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года. Среди певиц в народном рейтинге на первом месте оказалась Полина Гагарина. За нее свои голоса отдали 12%. Также в топ-3 попали Алла Пугачева и Валерия. Они набрали по 7% голосов.

Среди мужчин на российской эстраде на первом месте оказался Филипп Киркоров, набравший 9% голосов. Также в тройку певцов вошли Николай Басков и Сергей Лазарев. За них проголосовали 8% и 6% россиян соответственно.