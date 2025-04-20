Владыка Маркелл призвал православных Молдавии следовать канонической церкви

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Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл призвал всех православных в стране придерживаться канонической церкви, сообщает корреспондент РИА Новости.

Во время пасхального богослужения в Соборе равноапостольных святых Константина и Елены владыка Маркелл передал прихожанам частичку Благодатного огня, которую привезла в Молдавию делегация Молдавской православной церкви.

"Со Христом всегда хорошо. Держитесь, братья и сестры, Христа Воскресшего, держитесь Его канонической святой православной Церкви, в данном случае у нас, в Молдавии – православной Церкви Молдовы", – сказал владыка Маркелл.

Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь из страны в Израиль за Благодатным огнем. Такой шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь.

Также с критикой выступил МИД РФ и призвал международные структуры обратить внимание на лишение архиепископа Маркелла возможности направиться за Благодатным огнем и дать оценку соответствующим действиям Кишинева. Посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович заявил, что этот шаг стал проявлением антинародного курса властей Молдавии.