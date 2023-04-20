Врач развеяла заблуждение о вреде приема пищи перед сном

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Распространенное мнение о том, что съеденная перед сном пища гниет в желудке, является мифом. Об этом в беседе с News.ru заявила врач-терапевт Ольга Чиркова.

"Еда после ужина перед сном не гниет в желудке, это миф", – сказала медик.

В то же время она предупредила, что во сне пищеварение замедляется. Поэтому съеденное перед сном расщепляется медленнее. От этого человек может плохо спать или не очень хорошо себя чувствовать утром. Также поздние приемы пищи ведут к заболеваниям ЖКТ и ожирению.

Если же позднего ужина не избежать, что Чиркова настоятельно рекомендует не есть фастфуд и блюда со специями, не пить кофе. Дело в том, что они могут спровоцировать изжогу.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова объяснила, что если человек чувствует голод перед сном, то ему необходимо пересмотреть дневной рацион. В то же время она назвала продукты, которые помогут без вреда утолить голод. В их числе костный бульон, говяжий язык, орехи, тыквенные семечки, куриные яйца, авокадо.

