За минувший день в Москве зафиксировали 1 075 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За прошедший день на территории столицы зарегистрировали 1 075 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За этот период было зафиксировано семь летальных исходов. Госпитализация потребовалась 87 пациентам. Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа 1 154 человека. Накануне медики зарегистрировали 987 случаев вируса.

В общей сложности с начала пандемии в столице врачи выявили 3 498 703 случая COVID-19. Выздоровел за этот период 3 308 521 пациент, умерли 48 617.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что за прошедший день на территории РФ обнаружили 7 041 новый случай заражения. Умерли от COVID-19 35 человек, госпитализировали – 1 064 пациентов, выздоровели – 7 752.

Кроме того, в РФ зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 "Арктур". Подвид, по словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет.