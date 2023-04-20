За сутки в РФ выявили 7 041 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие 24 часа медики выявили 7 041 новый случай заражения COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным медиков, не смогли побороть заболевание 35 человек. Госпитализировали за прошедший день 1 064 пациента. Это на 5,5% меньше, чем 19 апреля.

Увеличение госпитализаций зафиксировали в 40 российских субъектах, снижение – в 36 регионах. Вылечились от COVID-19 за указанный период 7 752 человека. Это на 8,8% меньше, чем накануне.

Ранее стало известно, что на территории России выявили четыре случая заражения подвариантом коронавируса "Арктур". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, созданные в РФ ПЦР-тесты способны определять этот штамм.

"Арктур" обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет, а само заболевание проходит в виде ОРВИ.