На медучреждения приходится 64% очагов заболевания коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На медицинские учреждения в России приходится 64% очагов заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К сегодняшнему моменту 285 очагов инфекции – 64% – приходится на медицинские учреждения", – сказал Горелов во время совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Эпидемиолог отметил, что сейчас крайне важно сосредоточить внимание на ранней диагностике коронавируса у пациентов, на обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты, а также на проведении дезинфекционных мероприятий.

"Еще одно ключевое направление – раннее начало терапии. Именно наличие противовирусных препаратов, которые будут назначены в ранние сроки, позволит избежать тяжелого течения заболевания. Должны использоваться как отечественные, так и импортные препараты", – отметил Горелов.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции. У 1 935 человек не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 026.

Всего в 85 регионах России зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выписали 155 человек. За весь период выздоровели 3 446 пациентов.

