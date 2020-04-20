Житель Приморья на самоизоляции пробежал 100 км вокруг кровати

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Приморский спортсмен Дмитрий Якухный на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати. Это заняло у него десять часов, сообщает РИА Новости.

"В апреле я должен был участвовать в самом тяжелом ультрамарафоне в мире – MDS (Marathon Des Sables), 250 километров по пустыне Сахара, но из-за коронавируса его перенесли. Решил, соблюдая режим самоизоляции, пробежать дома 100 километров вокруг кровати", – отметил мужчина.

Он рассказал, что к марафону готовился девять месяцев и решил проверить свои силы. По его словам, его семья поддержала инициативу, а дети даже пробежали с ним часть дистанции.

Якухный заметил, что его соседи также восприняли все с пониманием. Спортсмен признается, что преодолеть дистанцию ему помогла музыка, а установить точное расстояние помог специальный гаджет.

Начало 35-го Marathon Des Sables запланировано на 18 сентября. Забег состоится в марокканской части Сахары.