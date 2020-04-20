В Испании снизилось число летальных случаев от коронавируса

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В Испании снизилось число летальных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает News.ru со ссылкой на данные испанского Минздрава.

За последние сутки в стране от COVID-19 скончались 399 человек. Всю прошлую неделю этот показатель находился на уровне 520–585 смертей. Уже третий день фиксируется снижение числа новых случаев заражения. За последние сутки вирус выявлен у 4216 человек.

Всего жертвами пандемии в стране стали 20 852 человека, выздоровели 80 587 пациентов.

Испания по-прежнему занимает второе место в списке стран с самым большим количеством летальных исходов. На первой строчке – США, где умерло более 40 тысяч человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось.

Ранее испанские врачи устроили овацию таксисту, который бесплатно возит пациентов во время пандемии коронавируса. Чтобы устроить сюрприз мужчине, его попросили зайти в здание клиники с целью якобы забрать очередного пассажира.