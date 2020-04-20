Названа причина смерти женщины у подъезда в Москве

13:16
Фото: телеграм-канал Москва 24
Женщина умерла у подъезда дома в Москве от острой сердечной недостаточности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Признаков пневмонии или другого инфекционного заболевания врачи у нее не нашли.
"По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения", – говорится в сообщении.
17 апреля пациентка поступила в больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Врачи сделали ей тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
В результате пациентку на следующий день выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. Она была активна и сама передвигалась, отметили в департаменте здравоохранения Москвы.
Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Соцработники хотели помочь женщине подняться до квартиры, однако возле подъезда ей стало плохо, после чего сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и попросили сына женщины спуститься вниз. Медики приехали в течение 11 минут, но к этому времени женщина скончалась, добавили в ведомстве.
После случившегося данным инцидентом заинтересовались в Росздравнадзоре. Сотрудники службы намерены проверить качество оказания медпомощи пациентке в больнице, где ей было назначено лечение. Депздрав Москвы также инициировал внутреннюю проверку.
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