Депздрав организовал проверку после смерти женщины у подъезда дома

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Депздрав Москвы инициировал проверку после смерти женщины у подъезда жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В департаменте рассказали, что по результатам вскрытия установлено, что смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и алкоголя. При этом сотрудники ведомства подчеркнули, что пневмонии или других признаков инфекционного заболевания у умершей не было.

Как рассказали в Депздраве, 17 апреля пациентка поступила в больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру. Врачи сделали пациентке тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В результате женщину на следующий день выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. В департаменте заявили, что пациентка была активна и сама передвигалась.

"Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что соцработники хотели помочь женщине подняться до квартиры, однако возле подъезда ей стало плохо, после чего сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и попросили сына женщины спуститься вниз. Медики приехали в течение 11 минут, но к этому времени женщина скончалась.

После случившегося данным инцидентом заинтересовались в Росздравнадзоре. Сотрудники службы намерены проверить качество оказания медпомощи пациентке в больнице, где ей было назначено лечение.

