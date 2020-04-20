Больницу в Екатеринбурге закрыли из-за подозрения на коронавирус у 78 человек

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Городскую больницу № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин после того, как у 78 пациентов и врачей предварительно подтвердился коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.

По его словам, первые тесты на инфекцию дали положительный результат. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Свердловской области.

Ранее сообщалось, что очагом распространения коронавируса в Петербурге стал нелегальный хостел, где жили трудовые мигранты. Здание закрыли на карантин, рядом развернули палаточный госпиталь.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции. У 1935 из них не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 026. В Московской области – 578 новых зараженных, в Нижегородской области – 113, в Санкт-Петербурге – 86.