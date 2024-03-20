В Москве определят лучших специалистов по охране труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Конкурс "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда" среди работников столичных организаций пройдет в 12-й раз. Об этом рассказал начальник управления развития трудовых отношений и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения Виталий Подлевский.

"Для многих участие в нем становится трамплином для профессионального и карьерного роста, позволяет освоить новые технологии, обменяться накопленным опытом с коллегами", – сказал он.

В городском этапе могут принять участие работники любой организации Москвы, однако стаж сотрудника должен быть не менее 1 года, сказал представитель департамента. Отборочные этапы проводят отраслевые и территориальные органы городских властей, а этап для специалистов-самовыдвиженцев проведет департамент труда и социальной защиты населения.

Подлевский подчеркнул, что специалисту нужно до 15 апреля направить письмо на электронную почту mcot@social.mos.ru и указать тему: "Заявка на конкурс "Московские мастера". Победители этапов смогут принять участие в финале, который состоится 27 июня, сказал представитель департамента.



Там им придется сначала продемонстрировать теоретические знания, затем проверить их на практике, включая алгоритм оказания первой помощи. В конце специалистам нужно будет пройти викторину. Награждение победителей намечено на День города, добавил Подлевский. Кроме того, десятка финалистов сможет принять участие уже во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист по охране труда", заключил он.

Ранее российский кабмин утвердил решение о ежегодном проведении чемпионата рабочих профессий в сфере высоких технологий. Победители и призеры состязания по профессиональному мастерству и чемпионата высоких технологий могут получить призы в виде денежных сумм от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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