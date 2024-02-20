Психолог рассказала, как заставить подростка меньше проводить время за компьютером

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Разговор о негативном влиянии современных гаджетов может заставить подростка проводить меньше времени за компьютером или телефоном. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

"Причем аргументы должен приводить не взрослый. Задача родителя – задавать вопросы и вывести с их помощью ребенка на нужные выводы", – уточнила она, подчеркнув возможность изменить ситуацию без испорченных нервов и отношений между родителем и ребенком.

По ее мнению, детей с 12 лет нужно не учить, а выслушать. В этот период у них начинается процесс сепарации от родителей, когда во время полового созревания подросток пытается отдалиться от родителей.

"В этот период что-то требовать или рекомендовать ребенку будет бесполезно", – рассказала Дугенцова.

По словам педагога Александры Калининой, детей нужно по-прежнему обучать чистописанию от руки, особенно в период начальной школы. Как эксперт рассказала "Газете.ру", письмо развивает умение фокусироваться, развивает внимание, моторику и память.



"Это влияет и на дисциплину – ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не отвлекаются и не мешают другим", – уверена она.

Так как у детей когнитивные навыки связаны с опытом тела, поэтому связь между почерком и умением читать у них прослеживается лучше. Также записи на бумаге позволяют им лучше запоминать материал, что особенно важно для обучения не только в средней школе, но и в вузе.

Специалист уточнила, что рукописное письмо стимулирует творческие способности, а сама каллиграфия еще помогает со стрессом. В частности, во время написания рукописного дневника дети учатся осознавать свои эмоции и рефлексировать.



"А еще детские дневники – бесценные артефакты взросления", – заключила Калинина.

Ранее психолог призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По ее словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет".

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