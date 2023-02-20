В СПЧ рассказали о сроках внедрения цифрового кодекса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Концепцию Совета по правам человека по вопросу защиты прав россиян в цифровой среде следует внедрить уже в текущем году из-за роста числа киберугроз. Об этом заявил член СПЧ Игорь Ашманов, передает "Парламентская газета".

"Я надеюсь, что в этом году она начнется, а может, и будет сделана полностью. Результатом необязательно должен стать единый цифровой кодекс, это может быть набор правовых документов, который урегулирует вопросы цифровых прав граждан", – подчеркнул он.

Ашманов добавил, что одним из важнейших моментов концепции является запрет цифровой дискриминации. Для примера член СПЧ привел ситуацию, когда гражданин захотел взять кредит в крупном банке, заполнял анкету, а потом ему отказали за 15 секунд. Ашманов заявил, что решение по этому вопросу принял искусственный интеллект, однако клиенту об этом не сообщили.

Член СПЧ заявил, что россиянам необходимо предоставить возможность отключать рекомендательные сервисы. По словам Ашманова, на данный момент эту тему прорабатывают законодатели.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин одобрил проект Минцифры РФ по разработке до мая указа, который мог бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории государства.

Глава ведомства Максут Шадаев рассказал российскому лидеру о разработке технологии, которая позволит в некоторых моментах предоставлять гаджет вместо бумажного документа.



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