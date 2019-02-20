В Госдуме предложили приравнять контролеров к госслужащим для защиты

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В Госдуме предложили приравнять контролеров в электричках к госслужащим, чтобы расширить их полномочия и защитить от нападения при конфликтах с безбилетниками. Идею предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Агентство "Москва".

"Давайте создавать структуру, и всех контролеров туда переводить, и вот тогда они будут защищены... Они будут выполнять государственную функцию со всеми вытекающими последствиями. Это будут представители власти, и в отношении них уже будет распространять другой закон и более жесткие меры, если в отношении представителя власти будет применяться грубая физическая сила", – пояснил он.

По словам депутата, сейчас контролеры не защищены от применения грубой физической силы со стороны пассажиров. Он уточнил, что контролеры – сотрудники компании-перевозчика, то есть не госслужащие. Это значит, что применить уголовную статью, например, об оказании сопротивления представителю власти, не удастся.

Конфликт между контролером и пассажирами произошел 8 февраля в электричке Казанского направления Московской железной дороги. Причиной стало нежелание оплатить проезд.

Безбилетник не предъявил документов, подтверждающих право бесплатного проезда, вел себя агрессивно. Остальные пассажиры вмешались в конфликт и ударили контролера. Специалисты ЦППК начали проверку. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО отметили, что транспортная полиция тоже проводит проверку.