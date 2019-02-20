Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:46

В Госдуме предложили приравнять контролеров к госслужащим для защиты

общество транспорт

09:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме предложили приравнять контролеров в электричках к госслужащим, чтобы расширить их полномочия и защитить от нападения при конфликтах с безбилетниками. Идею предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Агентство "Москва".

"Давайте создавать структуру, и всех контролеров туда переводить, и вот тогда они будут защищены... Они будут выполнять государственную функцию со всеми вытекающими последствиями. Это будут представители власти, и в отношении них уже будет распространять другой закон и более жесткие меры, если в отношении представителя власти будет применяться грубая физическая сила", – пояснил он.

По словам депутата, сейчас контролеры не защищены от применения грубой физической силы со стороны пассажиров. Он уточнил, что контролеры – сотрудники компании-перевозчика, то есть не госслужащие. Это значит, что применить уголовную статью, например, об оказании сопротивления представителю власти, не удастся.

Конфликт между контролером и пассажирами произошел 8 февраля в электричке Казанского направления Московской железной дороги. Причиной стало нежелание оплатить проезд.

Безбилетник не предъявил документов, подтверждающих право бесплатного проезда, вел себя агрессивно. Остальные пассажиры вмешались в конфликт и ударили контролера. Специалисты ЦППК начали проверку. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО отметили, что транспортная полиция тоже проводит проверку.

В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка

общество транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика