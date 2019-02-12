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12 февраля, 15:31

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ЦППК проводит проверку по факту драки в тамбуре электрички

Драка в тамбуре электрички привела к проверке

происшествия транспорт

12 февраля, 15:31

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Фото: канал Москва 24

По факту конфликта между контролером и пассажиром, который произошел в тамбуре электропоезда, начата проверка. Ее проводят специалисты АО "Центральная ППК".

"В распоряжении компании есть видео с регистратора пострадавшего кассира-контролера, подтверждающее акт агрессии по отношению к сотруднику в тамбуре электропоезда", – приводит сообщение пресс-службы перевозчика Агентство "Москва".

По предварительным данным, инцидент случился 8 февраля в электричке Казанского направления. Пассажир отказался оплачивать проезд и утверждал, что работает в транспортной компании, однако никаких документов, подтверждающих право на льготу, у него не было.

"Отметим, что кассиры-контролеры часто сталкиваются с деструктивным поведением пассажиров, которые отказываются оплачивать проезд", – говорится в сообщении.

Пассажиры, которые находились в вагоне, отреагировали на шум и вмешались в конфликт.

Ранее телеканал Москва 24 показал видео, на котором видно как пассажиры и контроллеры дерутся в тамбуре электрички.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО агентству сообщили, что транспортная полиция проводит проверку после появления видео.

происшествия транспорт

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