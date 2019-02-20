Россияне выбрали практичные подарки к 23 февраля

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Жители России стали чаще покупать гаджеты, одежду и обувь в преддверии Дня защитника Отечества. К такому выводу пришли представители оператора фискальных данных "Платформа ОФД", передает RT.

Определить самые популярные подарки помог анализ изменения потребительского поведения граждан в основных сегментах торговли. Выяснилось, что средний чек на покупку гаджетов и электроники составил от 7230 до 7260 рублей. Это на 5% превышает прошлогодние показатели.

Особым спросом пользуются смартфоны, игровые консоли и беспроводные наушники. Отмечается, что общее число покупок в данном сегменте за год увеличилось на 37%.

Чуть меньше россияне потратили на покупку новой одежды и обуви. Перед праздником средний чек в категории тоже подрос на 5%, составив от 3120 до 3150 рублей.

В основном покупатели берут брюки, джинсы и свитеры. По данным оператора, количество покупок за год выросло на 11%.

Среди других вариантов подарков оказались автозапчасти, аксессуары для охоты и рыбалки, патроны и комбинезоны.

Тренд на практичные товары к 23 февраля поддержали в Роскачестве. Эксперты посоветовали дарить мужчинам износостойкие носки и трусы из "дышащей" ткани.

