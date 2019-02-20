Россияне выбрали практичные подарки к 23 февраля

Жители России стали чаще покупать гаджеты, одежду и обувь в преддверии Дня защитника Отечества. К такому выводу пришли представители оператора фискальных данных "Платформа ОФД", передает RT.
Определить самые популярные подарки помог анализ изменения потребительского поведения граждан в основных сегментах торговли. Выяснилось, что средний чек на покупку гаджетов и электроники составил от 7230 до 7260 рублей. Это на 5% превышает прошлогодние показатели.
Особым спросом пользуются смартфоны, игровые консоли и беспроводные наушники. Отмечается, что общее число покупок в данном сегменте за год увеличилось на 37%.
Чуть меньше россияне потратили на покупку новой одежды и обуви. Перед праздником средний чек в категории тоже подрос на 5%, составив от 3120 до 3150 рублей.
В основном покупатели берут брюки, джинсы и свитеры. По данным оператора, количество покупок за год выросло на 11%.
Среди других вариантов подарков оказались автозапчасти, аксессуары для охоты и рыбалки, патроны и комбинезоны.
Тренд на практичные товары к 23 февраля поддержали в Роскачестве. Эксперты посоветовали дарить мужчинам износостойкие носки и трусы из "дышащей" ткани.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.