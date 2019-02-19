"Картонная" битва и лазертаг: какие развлечения готовят парки 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Десятки бесплатных мероприятий ждут гостей 19 столичных парков в День защитника Отечества. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Посетителям "Музеона" предложат устроить "Маневры под открытым небом". Участников программы разделят на команды и дадут карту с заданиями. Тем временем в Парке Горького расскажут о сотрудниках ЦПКиО, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, когда сам парк бомбила немецкая дивизия. Участие в квестах и экскурсиях требует предварительной регистрации.

В праздничный день мужчины смогут бесплатно посетить каток с искусственным льдом в Саду "Эрмитаж". В 14:00 там же пройдут мастер-классы по керлингу, которые подойдут участникам с разным уровнем подготовки. В роли тренера выступит мастер спорта по керлингу Георгий Давтян.

Киноманам лучше заглянуть на каток в саду имени Баумана, где 23 февраля покажут фильм "Время первых". После сеанса гостей ждет двухчасовая дискотека. Вход на каток будет бесплатным для обладателей военного билета.

23 февраля Итальянский сад Воронцовского парка станет ареной для игры в лазертаг, которая не требует предварительной регистрации. Снаряжение для боев длительностью около 10 минут выдадут на месте. Поклонников лазертага также ждут у танцевальной площадки в Бабушкинском парке и на Фестивальной площади в ландшафтном парке "Митино".

В "Сокольниках" пройдет ежегодный фестиваль "Battle сани". Его участники должны будут сконструировать санки по теме "Военная классика". Перед фестивалем в парке также состоится традиционный заезд на "армейских" тазах.

Гостям парка "Кузьминки" предложат поучаствовать в "картонной" битве на главной площади. Перед началом желающим покажут, как из плотной бумаги изготовить щит, шлем и меч.

Мероприятия также продут в парке "Зарядье", Перовском парке, усадьбе Деда Мороза, Таганском парке, парке Победы на Поклонной горе, Измайловском парке, парке "Красная Пресня", парке "Северное Тушино", парке "Фили" и Лианозовском парке.

Специальную программу 23 февраля подготовили и столичные музеи. Москвичей ждут концерты, выставки и тематические экскурсии.