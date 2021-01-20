Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в четверг, 21 января. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют мороз на уровне минус 8 – минус 6 градусов, а также снегопад и гололедицу. Ветер будет юго-западным, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

Ближе к ночи в Москве станет холоднее, до минус 9 – минус 7 градусов. Кроме того, возрастет опасность гололедицы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.

