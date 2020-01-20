Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России

20 января, 12:25
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".
"В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения", – говорится в сообщении.
Ожидается, что система упростит оформление загранпаспортов.
Как отмечается, после подачи заявления на портале госуслуг или в центрах "Мои документы" будет выдан индивидуальный штрихкод, который надо отсканировать в КБК.
Заявитель самостоятельно сможет отсканировать отпечатки пальцев, разворот с российского паспорта, сделать цифровые фото.
Ранее сообщалось, что выдавать электронные паспорта в России могут начать в 2022 году. Но окончательно этот срок пока не утвержден, его еще обсуждают. Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа.
На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.
Ранее в Минкомсвязи сообщили, что новая форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.
Электронные паспорта в России могут появиться в 2022 году
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