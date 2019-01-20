В Москве выбрали учителей школы большого города

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Впервые в Москве прошли соревнования на профессиональное мастерство среди учителей. В них приняли участие педагоги по физике, химии и математике из столичных школ.

Победители олимпиады "Учитель школы большого города" получают право претендовать на звание "Учитель года Москвы", передает Москва Online со ссылкой на главу столичного департамента образования Исаака Калину.

Олимпиаду выиграли Владимир Головнер и Евгений Трубицын (учителя химии), Дмитрий Невидимый, Игорь Эльман и Дмитрий Мухин (математика), Филипп Шапошников и Варвара Копьева (физика).

Конкурс проводился в четыре этапа. Участники назвали самым интересным из них лабораторный практикум.

К концу 2018 года все школы Москвы полностью завершили подключение к проекту "Московская электронная школа". Они уже получили нужное электронное оборудование, сообщал тогда Исаак Калина.