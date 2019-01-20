В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Желтый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 20 января из-за сильного ветра, продлен до 17:00 21 января, сообщили в Гидрометцентре. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание до 27 градусов мороза. В ночь на понедельник, 21 января, в Москве температура понизится до минус 7–9 градусов, по области – до минус 12 градусов. Днем в столице подморозит до минус 4–6, в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Холоднее всего будет в среду, 23 января. Рано утром в Москве ожидается 17-19 градусов мороза, по области – 17-22, а местами до -27 градусов. Днем в столице температура опустится до 10–12 градусов, в Подмосковье – до 10–15, что ниже климатической нормы на 5 градусов.