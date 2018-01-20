Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ночь на 20 января в столице стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха составила 10,7 градуса ниже нуля.

Как сообщает центр погоды "Фобос", помимо этого, показатель прошлой ночи можно назвать первым двухзначным с начала зимы. 2018-й оказался годом с самым поздним наступлением десятиградусных морозов. Прошлый рекорд принадлежал 1975 году, когда первые двухзначные морозы пришли в город 3 января.

По прогнозу метеоцентра, до конца января в столице должны наступить первые 15-градусные морозы. А 20 января в Москве и по области будет облачно, ожидается снег. Столбики термометров в столице покажут -6...-8 градусов, в Подмосковье – -5...-10. Юго-восточный ветер будет дать со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.