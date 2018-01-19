Москвичи видели солнце в январе чаще, чем за два предыдущих месяца – Вильфанд

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москвичи видели солнце в январе чаще, чем за два предыдущих месяца. Об этом сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"При повышении давления мы часто видим малооблачное небо и солнце. А это радует глаз, человеку явно не хватает солнечного света зимой. Сейчас продолжительность солнечного сияния за эти 18 дней больше, чем в ноябре и декабре вместе взятых. Это очень приятное событие. Кроме того, земля покрыта снегом, и солнечные лучи отражаются, создают дополнительную освещенность", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Также он отметил, что в январе увеличивается продолжительность светового дня, и сегодня он длиннее, чем в день зимнего солнцестояния на 52 минуты. 20 января длительность светового дня увеличится еще на четыре минуты. Это, по мнению метеоролога, способствует тому, чтобы жители столицы приободрились и повысили тонус.
Ранее психологи сообщали, что недостаток солнечного света зимой для человека может стать причиной сонливости, плохого настроения, неврозов и нарушения биоритмов. Помочь в такой ситуации могут прогулки на свежем воздухе и теплый свет в помещении. Гулять и больше двигаться в целом необходимо, даже если на улице пасмурно.
Человеку нужно хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света. Это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие.
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