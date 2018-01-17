Психолог рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

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Недостаток солнечного света зимой для человека может стать причиной сонливости, плохого настроения, неврозов и нарушения биоритмов, рассказала психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московкина.

По ее словам, помочь в такой ситуации могут прогулки на свежем воздухе и теплый свет в помещении. Гулять и больше двигаться в целом необходимо, даже если на улице пасмурно.

Человеку нужно хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света, уточнила Московкина. Это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие, сообщает РИА Новости. Эксперт также порекомендовала солярий, если это возможно по состоянию здоровья. Если эти рекомендации не получается выполнить, можно начать принимать витамины, посоветовала психолог.

Она отметила, что человеческий организм приспособлен к существованию в условиях чередования темного и светлого времени суток. Нарушение баланса приводит к сбоям в биологических ритмах, а из этого следуют снижение уровня гормонов, нарушение синтеза витаминов в организме и недостаточное оснащение клеток кислородом. Для нормализации обменных процессов необходимо как можно быстрее предпринять все возможные меры.

Психолог добавила, что общее ослабление организма и нарушение биоритмов из-за недостаточного потребления солнечного света может привести и к ухудшению состояния больных людей и росту рисков со здоровьем. В итоге смертность в темное время года оказывается намного выше.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что солнце светило в столице всего 0,1 часа за весь декабрь 2017 года. Месяц стал самым темным в Москве за весь период метеонаблюдений. Вильфанд также сказал, что ноябрь и декабрь являются депрессивными месяцами: погоду определяют область низкого давления и циклоны. Кроме того, депрессии способствуют низкие облака на высоте 300 метров.