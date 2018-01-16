Солнце светило 6–7 минут в Москве за весь декабрь 2017 года

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Солнце светило в Москве всего 0,1 часа за весь декабрь 2017 года, рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Многие люди, узнав об этом, говорят: Ну, теперь понятно, почему депрессия была", – сказал синоптик.

Продолжительность солнечного сияния установили на основе расчетов, которые провели в обсерватории Московского государственного университета на Географическом факультете, передает ТАСС. В январе 2018 года показатели уже превысили значения ноября и декабря.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на праздник Крещения Господня в столичном регионе установятся морозная погода и метель.