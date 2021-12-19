Синоптик пообещал москвичам настоящие русские морозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в Москву придут настоящие русские морозы, температура воздуха опустится до минус 22 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что резкое похолодание вызовет североатлантический циклон "Нео", который приблизится к столичному региону уже в понедельник, 20 декабря. Уже в предстоящую ночь температура упадет до минус 4–9, днем похолодает до минус 7–12, а к вечеру столбики термометров покажут от минус 10 до минус 15 градусов.

"Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15–20, в дневные часы всего минус 12–17", – сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что самым морозным днем недели должна стать среда, 22 декабря, когда ночью температура опустится до минус 22 градусов. При этом, по словам Тишковца, постепенное потепление начнет ощущаться в Москве уже в четверг из-за влияния антициклона.

"Стужа начнет медленно отступать: под утро минус 16–21, днем с повышением до минус 11–16. В пятницу скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью минус 14–19, днем минус 8–13", – рассказал он.

К субботе температурный фон вернется к климатической норме – утром 25 декабря в Москве будет не холоднее минус 8–13, а днем температура повысится до минус 3–8. При этом в столице усилится снегопад, который сохранится и в воскресенье. Днем 26 декабря москвичей ожидает снежная погода с температурой минус 1–6 градусов.

"Отмечу, что грядущее похолодание не тянет на ультраполярное <...>. В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным", – объяснил Тишковец.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до минус 16–21 градуса, а днем установится в пределах минус 12–17 градусов.

Также сообщалось, что на следующей неделе в Москве может похолодать до минус 31 градуса. Прогнозируется, что термометры опустятся ниже минус 30 градусов в среду, 22 декабря.