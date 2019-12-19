Путин прокомментировал идею "почистить" правоохранительные органы

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Владимир Путин дал оценку идее проведения "чисток" в правоохранительных органах. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства вспомнил, как работал в КГБ. Он рассказал, что там трудились ветераны, и некоторые "разбегались, когда в здание входил старичок", который приводил в исполнение смертные приговоры в рамках подобных "зачисток".

"Лучше нам таких чисток не проводить", – отметил Путин.

По его словам, работа органов действительно нуждается в совершенствованиях, однако делать это необходимо другими способами.

Ранее сообщалось, что правила работы с государственной тайной станут еще строже. Разрешение на работу с секретными сведениями надо будет оформлять каждый раз при переводе в новую часть.