Мемориальная доска Людмиле Алексеевой появится в Москве

Фото: ТАСС/Newzulu/CLAUDE TRUONG-NGOC

Мемориальную доску Людмиле Алексеевой установят на Арбате на доме, где проживала правозащитница, сообщает Агентство "Москва".

Открытый конкурс на проект в 2019 году проведет Фонд памяти. К участию в конкурсе пригласят скульпторов, художников, архитекторов и студентов художественных и архитектурных вузов.

Как рассказывала сама Алексеева, на Арбате прошло ее довоенное детство. Здесь же она захотела жить после возвращения из эмиграции. В дом к правозащитнице приходили многие знаменитые люди.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в московской городской клинической больнице №15. Ей был 91 год. Церемония прощания состоялась 11 декабря. Прах захоронят на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне.

Алексеева была одним из основателей Московской Хельсинкской группы. В 2002-2012 годах – член Комиссии по правам человека при президенте РФ. С 3 декабря 2018 года – член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.