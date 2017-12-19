Запад откажется от традиционного алкоголя в пользу синтетического

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Ученый и бывший советник правительства Великобритании по вопросам фармакологии Дэвид Натт считает, что через 10–20 лет западное общество практически прекратит употреблять алкоголь, сообщает "Мир 24".

По его словам, уже следующее поколение откажется от традиционного алкоголя, заменив его синтетическим. Он уточнил, что эволюция алкогольных напитков будет напоминать переход от обычных сигарет к электронным. Это может случиться уже в 2050 году.

Ученый отмечает, что синтетический алкоголь не вызывает похмелья, при этом он будет оказывать влияние на организм, как и обычный.