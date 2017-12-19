Высота сугробов в Москве достигла 10 сантиметров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Высота сугробов в столичном регионе составила 7-10 сантиметров. Всего с начала декабря в Москве выпало 113 процентов многолетней для города нормы.



8 миллиметров снега выпало в Москве за вечер понедельника и ночь на вторник. Такие цифры зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ.

Это составляет 15 процентов месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 миллиметров, сообщает столичное метеобюро. В Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – 12 миллиметров.

Во вторник температура воздуха в Москве будет держаться в районе 0 градусов. Интенсивность снегопада днем спадет, возможен гололед.

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание к концу рабочей недели. А в выходные ночью столбики термометров могут опуститься до -10... -12 градусов.