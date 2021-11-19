В Москве пройдет прямая линия по вопросам антикоррупционного просвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители столицы могут получить консультацию специалистов по вопросам антикоррупционного просвещения во время прямой линии. Она состоится 23 ноября с 09:00 до 17:00.

Специалисты московской городской военной прокуратуры ответят на вопросы горожан по телефону 8 (495) 693-56-21.

Ранее функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств стала доступна на портале mos.ru. Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что сервис помогает горожанам экономить время, так как теперь для консультаций необязательно приезжать в учреждение.