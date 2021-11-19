В ГД оценили идею ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции в РФ

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Государственные символы близки каждому человеку, поэтому необходимо ограничить их использование на алкогольной продукции, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Необходимо пресечь использование данных символов. <...> Не нужно на продукции, которая так или иначе вредит здоровью наших граждан, использовать наши символы, герб и флаг", – сказала в беседе с RT Бессараб.

Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений государственных символов на табачной и алкогольной продукциях.

Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукций, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с госсимволами РФ.

